AGI - Il giorno dopo il crollo della Torre dei Conti nel centro di Roma dove ha perso la vita un operaio di 66 anni e altri 4 sono rimasti feriti in maniera lieve, ci si stringe nel dolore, ma ci si chiede inevitabilmente se questo ennesimo incidente sul lavoro poteva essere evitato. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio e il comune di Roma ha dichiarato per domani lutto cittadino, rimandando anche il sopralluogo alla fermata della Metro Roma C - Colosseo che sorge a pochi metri dal luogo del crollo. Nel pomeriggio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che ieri è rimasto tutto il giorno a seguire le operazioni di salvataggio di Octav Stroici, rimasto sepolto sotto le macerie per oltre 12 ore, oggi ha deposto un mazzo di fiori. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il giorno dopo il crollo della Torre dei Conti: tra lutto e ricerca delle responsabilità