Il generale Pappalardo chiede un milione di euro a Parenzo e Cruciani | Negano che io sia un compositore

Un grande compositore internazionale? No, per Parenzo e Cruciani. E così l’e x generale Antonio Pappalardo, già leader dei gilet arancioni, ha chiesto un milione di euro di danni ai due giornalisti nell’incontro tra le parti tenutosi oggi presso l’ufficio di Mediazione di Alfonso Lanfranconi a Milano. Come spiega in una nota lo stesso Pappalardo, difeso dalll’avvocato Daniel Monni che lo assiste nella richiesta di mediazione, i due conduttori della trasmissione radiofonica La Zanzara “ hanno definito Pappalardo una testa di cazzo internazionale e dichiarato pubblicament e che lo stesso ha mentito quando ha detto di essere un compositore musicale, c he le sue opere non sono state mai eseguite e che le medesime potevano essere ascoltate solo da sordomuti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il generale Pappalardo chiede un milione di euro a Parenzo e Cruciani: “Negano che io sia un compositore”

