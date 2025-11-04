Il gelo nel cuore | cos’è il disturbo schizoide di personalità la malattia che spegne i sentimenti
Vincenzo Lanni, che ieri ha accoltellato una donna in piazza Gae Aulenti a Milano, non era nuovo a questo tipo di azione. Già nel 2015 aveva aggredito due persone e, successivamente, gli esperti lo avevano valutato parzialmente incapace di intendere e di volere, diagnosticandogli il disturbo schizoide di personalità. Il disturbo schizoide di personalità è una condizione psichiatrica caratterizzata da un modello pervasivo di distacco e disinteresse generale nelle relazioni sociali, accompagnato da una gamma limitata di emozioni nei rapporti interpersonali. Chi ne soffre mostra una capacità di relazionarsi con gli altri significativamente limitata, preferendo costantemente la solitudine a qualsiasi forma di interazione sociale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
