Il Garante vola alto | le mail di Ghiglia per la business class Report mette i conti dell’authority nel mirino

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’anticipazione di Report si apre all’aeroporto di Fiumicino. È giugno 2024. La giornalista Chiara De Luca ferma i membri del Collegio del Garante per la Privacy in partenza per il Canada, una missione istituzionale all’estero. Si vedono trolley, passaporti, saluti veloci prima dell’imbarco. “Dottoressa Feroni, buongiorno. In partenza per il Canada?” chiede la cronista. “Sì, partiamo tutti come collegio” risponde la funzionaria sorridendo. “E se partite tutti, chi guarda le istanze dei cittadini?” “No, ma che dice?”, replica lei, imbarazzata. Poi la domanda diretta: “Lei viaggia in business o in economy?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

