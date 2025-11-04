Il futuro re non se l' è fatto ripetere due volte e si è lanciato in uno degli sport più amati in Brasile In attesa di tornare serio per gli Eartshot Prize

I l Principe di Galles è in visita in Brasile per la prima volta, in occasione della quinta cerimonia di premiazione dell’ Earthshot Prize, nella settimana del vertice della Cop30 a Belém. Fino al 5 novembre, William sarà nella città carioca per partecipare a una serie di eventi legati a soluzioni ambientali pionieristiche, che riuniscono innovatori globali, investitori e leader indigeni e comunitari per promuovere il ripristino e la protezione del pianeta. Il principe William, futuro re ma poco formale. guarda le foto Leggi anche › Lady Gaga, sventato un attentato durante il concerto della star a Rio de Janeiro › Beach volley, che spasso. 🔗 Leggi su Iodonna.it