Il fondo sovrano norvegese voterà contro il bonus da 1000 miliardi per trattenere Elon Musk in Tesla
Il più grande fondo sovrano del mondo si mette di traverso al nuovo piano retributivo da mille miliardi di dollari proposto per Elon Musk. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui il colosso norvegese da 2,1 trilioni di dollari, che gestisce i proventi del petrolio del Paese e possiede circa l’1,1% di Tesla, ha annunciato che voterà contro la delibera di assegnazione al fondatore e amministratore delegato della casa automobilistica di un nuovo “performance award” fino a 1000 miliardi legato al valore delle azioni e ai risultati operativi. La presidente del gruppo Robyn Denholm, presentando la proposta, l’ha definita “essenziale per trattenere Musk come amministratore delegato” perché se non si riesce a “motivarlo” potrebbe lasciare la posizione di vertice, La decisione del fondo arriva a due giorni dall’assemblea annuale del gruppo, fissata per il 6 novembre, e rappresenta un duro colpo per Musk, che ha più volte minacciato di lasciare Tesla se il pacchetto venisse nuovamente bocciato dagli azionisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
La missione del viceministro proseguirà a Doha, dove sono previsti incontri con ministri e con i vertici del Fondo Sovrano del Qatar - facebook.com Vai su Facebook
Il più grande fondo sovrano al mondo è cresciuto del 5,8% nel terzo trimestre, registrando profitti per quasi 103 miliardi di dollari, trainati dai forti guadagni del mercato azionario, in particolare nei settori minerari, tlc e servizi finanziari. Il rendimento degli - X Vai su X
Elon Musk, fondo sovrano norvegese si oppone al premio da 1.000 miliardi per il CEO Tesla - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elon Musk, fondo sovrano norvegese si oppone al premio da 1. Da tg24.sky.it
Il fondo sovrano norvegese si oppone al pacchetto retributivo di Tesla da 2 trilioni - Il fondo sovrano norvegese da 2 trilioni di dollari ha annunciato martedì che voterà contro il pacchetto di compensi da trilioni di dollari di Elon Musk alla prossima assemblea annuale ... Si legge su it.investing.com
Tesla: fondo sovrano norvegese contro piano retributivo di Musk da 1.000 mld di - Il fondo sovrano norvegese, uno dei dieci principali azionisti di Tesla, votera' contro il piano ... Come scrive ilsole24ore.com