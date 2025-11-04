Il più grande fondo sovrano del mondo si mette di traverso al nuovo piano retributivo da mille miliardi di dollari proposto per Elon Musk. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui il colosso norvegese da 2,1 trilioni di dollari, che gestisce i proventi del petrolio del Paese e possiede circa l’1,1% di Tesla, ha annunciato che voterà contro la delibera di assegnazione al fondatore e amministratore delegato della casa automobilistica di un nuovo “performance award” fino a 1000 miliardi legato al valore delle azioni e ai risultati operativi. La presidente del gruppo Robyn Denholm, presentando la proposta, l’ha definita “essenziale per trattenere Musk come amministratore delegato” perché se non si riesce a “motivarlo” potrebbe lasciare la posizione di vertice, La decisione del fondo arriva a due giorni dall’assemblea annuale del gruppo, fissata per il 6 novembre, e rappresenta un duro colpo per Musk, che ha più volte minacciato di lasciare Tesla se il pacchetto venisse nuovamente bocciato dagli azionisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il fondo sovrano norvegese voterà contro il bonus da 1000 miliardi per trattenere Elon Musk in Tesla