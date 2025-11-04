Il Foglio attacca Ranucci e i costi di Report Il giornalista | Noi non usiamo troupe si sa da 30 anni
“ Report non ha troupe ma dei videogiornalisti e filmmaker. Si sa da 30 anni. Seicento euro otto ore costano le normali troupe in appalto che Report non usa. Il Foglio e Gasparri che si lamentano dei costi di Report in questa Rai, anche in virtù dei risultati che ottiene, è come se il Santo Padre si lamentasse del Giubileo “. In un post su Facebook il conduttore di Report Sigfrido Ranucci – oggi in audizione in Commissione Antimafia e domani in Vigilanza Rai – replica così al pezzo di Carmelo Caruso pubblicato sul Foglio in cui ci si domanda quanto costi la trasmissione in onda su RaiTre, che “la premier e i suoi pensano sia ossessionata da Fratelli d’Italia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
La propaganda del Cremlino sul crollo della Torre a Roma. Pd: "Convocare l'ambasciatore russo". La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, attacca l'Italia dopo l'incidente della Torre dei Conti a Roma - facebook.com Vai su Facebook
La propaganda del Cremlino sul crollo della Torre a Roma. Pd: "Convocare l'ambasciatore russo". La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, attacca l'Italia dopo l'incidente della Torre dei Conti a Roma - X Vai su X
L'attacco di Ranucci al Garante della Privacy e l'ovazione da parte dell'Anm - Paradosso: mentre ci si batte per difendere l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, Sigfrido Ranucci, che ha raccolto un'ovazione all'ultima Assemblea generale dell'Associazione nazionale mag ... Si legge su ilfoglio.it
L'informativa di Piantedosi sull'attentato a Ranucci: "Attacco alla libertà di stampa. Contro il governo polemiche strumentali" - Il ministro dell'Interno alla Camera ha tenuto un'informativa urgente sull'attentato ai danni del giornalista di Report della scorsa settimana: "Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombr ... ilfoglio.it scrive