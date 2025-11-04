“ Report non ha troupe ma dei videogiornalisti e filmmaker. Si sa da 30 anni. Seicento euro otto ore costano le normali troupe in appalto che Report non usa. Il Foglio e Gasparri che si lamentano dei costi di Report in questa Rai, anche in virtù dei risultati che ottiene, è come se il Santo Padre si lamentasse del Giubileo “. In un post su Facebook il conduttore di Report Sigfrido Ranucci – oggi in audizione in Commissione Antimafia e domani in Vigilanza Rai – replica così al pezzo di Carmelo Caruso pubblicato sul Foglio in cui ci si domanda quanto costi la trasmissione in onda su RaiTre, che “la premier e i suoi pensano sia ossessionata da Fratelli d’Italia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Foglio attacca Ranucci e i costi di Report. Il giornalista: “Noi non usiamo troupe, si sa da 30 anni”