D opo il finale di Blanca 3, andato in onda ieri sera su Rai 1, è naturale chiedersi come proseguirà la storia ora che Liguori, scagionato dal caso che coinvolgeva Domenico, le ha dichiarato tutto il suo amore. Con una scena romanticissima, che cita Rose e Jack in Titanic, l’ultima puntata della terza serie sembra proiettare di default verso una nuova stagione. Saranno d’accordo i vertici Rai e Lux Vide? Maria Chiara Giannetta: «Blanca mi ha insegnato a buttarmi nella vita» X Leggi anche › Come finisce “Blanca 3”? L’ultima puntata di stasera è dedicata alle mamme coraggiose In realtà quello andato in onda potrebbe anche essere l’happy ending perfetto della fiction ispirata ai romanzi della scrittrice Patrizia Rinaldi: Liguori e Blanca vivranno per sempre felice e contenti e il loro futuro potrebbe doverlo immaginare il pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il finale della terza serie apre nuove prospettive sulla vita di Blanca e Liguori, che finalmente sono una coppia