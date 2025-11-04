Nel mondo dell’intrattenimento esistono regole che sembrano scolpite nella pietra: un successo al box office diventa un successo in streaming, un flop resta un flop. Eppure il 2024 ha dimostrato che queste certezze possono essere stravolte in modi del tutto inaspettati. La Sony Pictures si è trovata a fare i conti con un paradosso che ha dell’incredibile: il suo film più visto su Netflix dell’anno non è stato nessuno dei suoi blockbuster che hanno dominato i botteghini, ma proprio il titolo che aveva collezionato le recensioni più disastrose e gli incassi più bassi. Stiamo parlando di Madame Web, lo spin-off dell’universo Spider-Man con Dakota Johnson che è diventato, quasi da subito dopo la sua uscita nelle sale, sinonimo di fallimento cinematografico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il film Sony più visto in streaming nel 2024 è vittima di un paradosso: è stato il suo più grande flop al cinema