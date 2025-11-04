Capita di ricevere in studio genitori esasperati: “Avvocato, mio figlio ha trent’anni, non lavora e pretende ancora il mantenimento. Posso smettere di pagare?”. In Italia oltre due terzi dei giovani tra 25 e 34 anni vivono ancora con i genitori; alcuni per necessità, altri per comodità. Sull’argomento, la Cassazione 2025 è stata tranchant, il dovere dei genitori termina se il figlio, per scelta o inerzia, rinuncia a rendersi indipendente. Quindi, il figlio maggiorenne perde il diritto al mantenimento se non si attiva per trovare un lavoro o completare seriamente gli studi. In buona sostanza, la solidarietà familiare non è eterna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento?