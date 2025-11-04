Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento?
Capita di ricevere in studio genitori esasperati: “Avvocato, mio figlio ha trent’anni, non lavora e pretende ancora il mantenimento. Posso smettere di pagare?”. In Italia oltre due terzi dei giovani tra 25 e 34 anni vivono ancora con i genitori; alcuni per necessità, altri per comodità. Sull’argomento, la Cassazione 2025 è stata tranchant, il dovere dei genitori termina se il figlio, per scelta o inerzia, rinuncia a rendersi indipendente. Quindi, il figlio maggiorenne perde il diritto al mantenimento se non si attiva per trovare un lavoro o completare seriamente gli studi. In buona sostanza, la solidarietà familiare non è eterna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Assegno di mantenimento figlio maggiorenne: quando si revoca? Quando e come è possibile interrompere il versamento dell'assegno per i figli adulti che ... - facebook.com Vai su Facebook
>> Tribunale di Catania, sentenza n. 4641/2025 Figlio ultra maggiorenne che ha concluso il suo progetto formativo e mantenimento Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #ilQG #QuotidianoGiuridico #Figli #Mantenimento - X Vai su X
Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento? - Se il figlio non lavora o studia sul serio, il genitore può chiedere la revoca. Segnala quifinanza.it
Reversibilità pensione - Figlio maggiorenne invalido civile con verbale invalidità che riporta inabile permanente al lavoro. Secondo corriere.it