Il femminicidio di Giovanna Frino ad Apricena | dall'uccisione davanti alle figlie all'ergastolo del marito

Il 16 dicembre 2022, ad Apricena (Foggia), Angelo Di Lella, 56 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Giovanna Frino, 44, barista e madre di tre figlie, dopo l’ennesima lite in casa. La Corte d’Assise di Foggia lo ha condannato all’ergastolo per omicidio premeditato e aggravato dal vincolo familiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

