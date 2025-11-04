Il Farnese ritrova la sua storia | il celebra palazzo di Ortona sede del nuovo polo museale
Un incontro pubblico dal titolo “Il Farnese ritrova la sua storia” è in programma mercoledì 5 novembre, alle ore 16, nell’auditorium Zambra di Ortona per illustrare ai cittadini il progetto di ristrutturazione e valorizzazione del Palazzo Farnese.L’invito a partecipare arriva dall'amministrazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
