Il fallimento Un’occasione di crescita

Errare è umano. S’intitola così il convegno che si terrà alla Liuc domani alle 17.30, in collaborazione con la Scuola di economia civile (Sec) di Loppiano. Silvano Petrosino (nella foto), professore ordinario di Filosofia teoretica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, terrà una lezione su "L’errore come condizione e come colpa". Il ciclo di incontri, proposto dal Centro Pastorale Frassati dell’Università, vuole ragionare sull’esperienza del fallire. "Vincere non è importante, è l’unica cosa da fare!", diceva un noto sportivo italiano. Affermazione che esprime emblematicamente un clima culturale dove parole come performance, rendimento, efficacia, massima utilità, potenza, prestazione sono le direttrici fondamentali di ogni prassi, compresa quella economica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il fallimento. Un’occasione di crescita

Approfondisci con queste news

Ecco a voi un bel testo: come te la cavi con gli errori? Sono un fallimento o un'occasione? #errori #test #occasione - facebook.com Vai su Facebook

La “ distruzione creatrice” crea innovazione e crescita così il nobel parla all’Italia - Mokyr, Aghion e Howitt hanno elaborato le intuizioni di Schumpeter spiegando gli shock positivi, da governare, che derivano dal progresso tecnologico e ... Da repubblica.it

Le verità scomode sul fallimento delle startup nel 2025 - La loro mancanza di PMF e l’incapacità di attrarre e mantenere utenti hanno portato a un burn rate ... Riporta notizie.it

Il campanello d’allarme delle imprese italiane: crescono i fallimenti - MILANO – L’Italia Spa che si affaccia sulla nuova stagione dei dazi di Trump, che per l’Europa prevedono ora un livello di massima del 15% con molti dettagli da chiarire, si presenta con qualche ... Secondo repubblica.it