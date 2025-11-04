Il duopolio Sinner-Alcaraz è un problema?

Ultimouomo.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica Jannik Sinner è tornato numero uno del mondo. Ci è riuscito vincendo per la prima volta il Master 1000 di Parigi, un torneo in cui non ha mai brillato. Sinner non ha solo vinto, ha dominato, non perdendo nemmeno un set lungo il percorso verso quello strano trofeo arboreo. Ha raggiunto la cifra paurosa di 26 vittorie consecutive su campi indoor. Sinner resterà numero 1 per una sola settimana. Le ATP Finals di Torino seguono una regola per cui i punti vinti l’anno prima vengono detratti a inizio torneo e non alla fine, calcolando la differenza di risultati. Dunque Sinner tornerà numero 2 quando gli verranno scalati i punti della vittoria dello scorso anno, e poi avrà bisogno di un incastro di risultati particolarmente complicato per tornare in vetta. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

il duopolio sinner alcaraz 232 un problema

© Ultimouomo.com - Il duopolio Sinner-Alcaraz è un problema?

Contenuti che potrebbero interessarti

duopolio sinner alcaraz 232Sinner e Alcaraz danno fastidio, dopo Federer anche Tsonga attacca il duopolio Jannik-Carlos: “Così &#232; troppo facile” - Il dominio sul tennis mondiale di Sinner e Alcaraz finisce sotto accusa: a unirsi al coro dei critici si è aggiunto nelle ultime ore anche l'ex tennista francese Tsonga ... Secondo sport.virgilio.it

duopolio sinner alcaraz 232Andrey Rublev spiega il duopolio Jannik Sinner-Carlos Alcaraz - Il tennista russo ha rivelato il motivo del dominio dei primi due giocatori del ranking mondiale nel circuito ATP ... Segnala msn.com

Zverev fa i nomi di quattro tennisti che possono fermare Sinner e Alcaraz: “Io e altri tre” - Alexander Zverev &#232; convinto che ce ne sono quattro in grado di rendere la vita due ai due più forti al mondo al momento. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Duopolio Sinner Alcaraz 232