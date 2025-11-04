Il duopolio Sinner-Alcaraz è un problema?

Domenica Jannik Sinner è tornato numero uno del mondo. Ci è riuscito vincendo per la prima volta il Master 1000 di Parigi, un torneo in cui non ha mai brillato. Sinner non ha solo vinto, ha dominato, non perdendo nemmeno un set lungo il percorso verso quello strano trofeo arboreo. Ha raggiunto la cifra paurosa di 26 vittorie consecutive su campi indoor. Sinner resterà numero 1 per una sola settimana. Le ATP Finals di Torino seguono una regola per cui i punti vinti l’anno prima vengono detratti a inizio torneo e non alla fine, calcolando la differenza di risultati. Dunque Sinner tornerà numero 2 quando gli verranno scalati i punti della vittoria dello scorso anno, e poi avrà bisogno di un incastro di risultati particolarmente complicato per tornare in vetta. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il duopolio Sinner-Alcaraz è un problema?

