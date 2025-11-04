Il divieto non basta | tifosi dell’Eintracht pronti a invadere Napoli sta succedendo in queste ore

Spazionapoli.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli di mister Antonio Conte quest’oggi sarà di scena sul rettangolo verde dello stadio Diego Armando Maradona per la quarta giornata di Champions League. Dopo i match con Manchester City, Sporting Lisbona e PSV, la formazione azzurra alle ore 18:45 scenderà in campo per affrontare l’ Eintracht Francoforte. Gara per cui è stato posto un divieto categorico alla tifoseria del club tedesco dopo i fatti accaduti nel 2023 proprio a Napoli. Nonostante ciò, numerosi supporter dell’Eintracht Francoforte sono in viaggio per raggiungere la città partenopea. I tifosi dell’Eintracht non si arrendono: Napoli nel mirino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

