Il divieto non basta | tifosi dell’Eintracht pronti a invadere Napoli sta succedendo in queste ore

Il Napoli di mister Antonio Conte quest’oggi sarà di scena sul rettangolo verde dello stadio Diego Armando Maradona per la quarta giornata di Champions League. Dopo i match con Manchester City, Sporting Lisbona e PSV, la formazione azzurra alle ore 18:45 scenderà in campo per affrontare l’ Eintracht Francoforte. Gara per cui è stato posto un divieto categorico alla tifoseria del club tedesco dopo i fatti accaduti nel 2023 proprio a Napoli. Nonostante ciò, numerosi supporter dell’Eintracht Francoforte sono in viaggio per raggiungere la città partenopea. I tifosi dell’Eintracht non si arrendono: Napoli nel mirino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il divieto non basta: tifosi dell’Eintracht pronti a invadere Napoli, sta succedendo in queste ore

Ennesimo femminicidio a Verona "L'uomo aveva tolto il braccialetto elettronico. Il divieto di avvicinamento non basta, servono risposte più serie". Licia D'Amico, avvocato.

#Femminicidio a #Verona "L'uomo aveva tolto il braccialetto elettronico. Il divieto di avvicinamento non basta, servono risposte più serie". Licia D'Amico, avvocato.

Aston Villa-Maccabi, Uefa contro il divieto ai tifosi Tel Aviv - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha definito "vergognosa" la decisione di escludere i tifosi del Maccabi Tel Aviv da una partita di Europa League a Birmingham, e ha esortato le ... ansa.it scrive