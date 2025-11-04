Il distretto di Suyeong-gu a Busan nominato Città Culturale Coreana dal Ministero di Cultura Sport e Turismo sceglie Milano come prima città europea per il suo pop-up store

Suyeong-gu, distretto di Busan, recentemente designato come Città Culturale Coreana dal Ministero della Cultura, Sport e Turismo della Corea del Sud, farà il suo debutto a Milano per proporsi come un moderno distretto di cultura giovanile, design e tecnologia, bilanciando il patrimonio storico con l’innovazione. Dal 7 al 9 novembre 2025, al Swiss Corner di Milano, un pop-up store dedicato scoperta culturale di Suyeong-gu, con la partecipazione di 19 esponenti e rappresentanti dell’Ufficio e del Consiglio del distretto tra cui il Sindaco Kang Sungtae. Questa iniziativa ha come obiettivo valorizzare Suyeong-gu come centro culturale di eccellenza, rafforzando il legame con Milano, una delle capitali culturali europee. 🔗 Leggi su Newsagent.it

