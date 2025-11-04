Il disastro ai Fori diventa diplomatico Mosca | Date soldi a Kiev e crollate

Un operaio vivo ancora sotto le macerie dopo la frana della Torre dei Conti di Roma. Aperta indagine. La Russia ne approfitta e attacca l’Italia per il sostegno all’Ucraina. Antonio Tajani convoca l’ambasciatore. 🔗 Leggi su Laverita.info

Crollo ai Fori Imperiali, si indaga per disastro colposo - I pm di Roma indagano per disastro colposo e lesioni colpose in relazione al crollo parziale della Torre dei Conti nella zona dei Fori Imperiali. msn.com scrive

