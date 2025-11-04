Il disastro ai Fori diventa diplomatico Mosca | Date soldi a Kiev e crollate
Un operaio vivo ancora sotto le macerie dopo la frana della Torre dei Conti di Roma. Aperta indagine. La Russia ne approfitta e attacca l’Italia per il sostegno all’Ucraina. Antonio Tajani convoca l’ambasciatore. 🔗 Leggi su Laverita.info
