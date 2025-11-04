Il diritto di morire non va politicizzato

Se servisse un'ulteriore prova del livello patologico raggiunto dal rapporto tra giustizia e politica in Italia, basta aprire «La Stampa» di venerdì 31 ottobre. A tutta pagina, il quotidiano torinese dedica un servizio ai «processi fantasma dei suicidi assistiti»: una sfilza di militanti radicali che, con Marco Cappato in prima linea, «hanno accompagnato un malato a morire in Svizzera e si sono autodenunciati. Ma dopo anni, parenti e volontari restano in un limbo: Lo Stato ci deve risposte». C'è chi ha «aiutato a morire» la madre, chi il padre, chi un'amica, chi ha agito da solo. Tutti accomunati dalla medesima urgenza: farsi giudicare da un tribunale.

