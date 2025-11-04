Il dirigente del ministero accusato di aver fatto picchiare un collega per un demansionamento

Daniele Moretti, ex funzionario del ministero delle Infrastrutture, rischia il processo. È accusato di essere il mandante del tentato omicidio di un altro dirigente, Federico Vittorio Rapisarda. I fatti risalgono all’ottobre 2024. Sotto accusa con lui Giancarlo Santagati, autore materiale del pestaggio di Rapisarda. Ha scelto il rito abbreviato. Per Moretti il Gup ha rigettato la richiesta. E ora rischia il processo ordinario L’aggressione. Moretti, scrive Il Messaggero, avrebbe assoldato Santagati per picchiare Rapisarda a causa del desiderio di vendetta per demansionamento. Santagati è compaesano di Moretti. 🔗 Leggi su Open.online