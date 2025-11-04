Il dirigente del ministero accusato di aver fatto picchiare un collega per un demansionamento
Daniele Moretti, ex funzionario del ministero delle Infrastrutture, rischia il processo. È accusato di essere il mandante del tentato omicidio di un altro dirigente, Federico Vittorio Rapisarda. I fatti risalgono all’ottobre 2024. Sotto accusa con lui Giancarlo Santagati, autore materiale del pestaggio di Rapisarda. Ha scelto il rito abbreviato. Per Moretti il Gup ha rigettato la richiesta. E ora rischia il processo ordinario L’aggressione. Moretti, scrive Il Messaggero, avrebbe assoldato Santagati per picchiare Rapisarda a causa del desiderio di vendetta per demansionamento. Santagati è compaesano di Moretti. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Ma a me ‘sto Dirigente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che ha guidato la Delegazione italiana presso le Nazioni Unite a New York, nella Quarta Riunione del Comitato Congiunto nell’ambito del Memorandum d’Intesa sulla co - facebook.com Vai su Facebook
Il dirigente del ministero accusato di aver fatto picchiare un collega per un demansionamento - Daniele Moretti ha assoldato un amico che si è finto elettricista L'articolo Il dirigente del ministero accusato di aver fatto picchiare un collega per un demansionamento proviene da Open. Si legge su msn.com
Assolto ex docente Conservatorio accusato di violenza sessuale - Un ex docente del Conservatorio Tartini di Trieste, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una studentessa, è stato assolto da una corte del Tribunale, pre ... Riporta msn.com