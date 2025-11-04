Il direttore della Cassa di Ravenna premiato con l’onorificenza al merito della Repubblica
Il direttore generale del gruppo bancario La Cassa di Ravenna Nicola Sbrizzi ha ricevuto questa mattina l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l’importante onorificenza attribuita dalla Repubblica Italiana che gli è stata consegnata dal presidente della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo una lunga carriera, il direttore della Chiurugia Breve del Noa - attuale presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara - lascia il servizio e va in pensione... - facebook.com Vai su Facebook
#FormazioneFeneal VII modulo - IV edizione. Prime due giornate con Katia Barbirato - Scuola edile ESEM-CPT e Andrea Poggi - Direttore Cassa edile di Pavia che hanno illustrato la gestione e il ruolo dell'amministratore negli enti bilaterali. - X Vai su X
Il direttore della Cassa di Ravenna premiato con l’onorificenza al merito della Repubblica - Il direttore generale del gruppo bancario La Cassa di Ravenna Nicola Sbrizzi ha ricevuto questa mattina l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l’importante ono ... Riporta ravennatoday.it
Consegna dell’Onorificenza di Commendatore a Nicola Sbrizzi, Direttore Generale della Cassa di Ravenna - Onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al Direttore Generale del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna Nicola Sbrizzi ... Si legge su ravennanotizie.it
La scomparsa di Mario Bacigalupo, ex Direttore Generale della Cassa e Segretario Generale della Fondazione Cassa - ‘La scomparsa di Mario Bacigalupo addolora tutto mondo della Cassa di Ravenna’, ha dichiarato il Presidente Antonio Patuelli. Lo riporta ravennawebtv.it