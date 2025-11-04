Il direttore della Cassa di Ravenna premiato con l’onorificenza al merito della Repubblica

Il direttore generale del gruppo bancario La Cassa di Ravenna Nicola Sbrizzi ha ricevuto questa mattina l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l’importante onorificenza attribuita dalla Repubblica Italiana che gli è stata consegnata dal presidente della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

