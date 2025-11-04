Il direttore del supermercato li becca a rubare e viene pestato

Scene assurde quelle avvenute nella serata di ieri, lunedì 3 novembre, in un supermercato di via Manci a Trento: due uomini, notati mentre sottraevano cibo e altri prodotti dagli scaffati, con il chiaro e palese intento di non pagarli, sono stati fermati dal direttore del punto vendita. Per tutta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it