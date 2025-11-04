Il diabete è una pandemia silenziosa ma molto pericolosa | screening gratuito per i soggetti a rischio

Ilpiacenza.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale del diabete, il reparto di Diabetologia dell’Azienda Usl di Piacenza, diretto da Maurizio Bianco, apre le porte alla cittadinanza con una giornata di screening gratuiti dedicata alla prevenzione del diabete mellito.Lo scorso anno, nel corso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Diabete, l’allarme della scienza: un malato su due non sa di esserlo. Un milione di casi entro il 2050 - A rivelarlo &#232; una ricerca condotta dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dell’Università di ... Come scrive quotidiano.net

Sordità: una pandemia silenziosa. In tutta Italia screenig gratuiti e sensibilizzazione su disturbi uditivi - L'OMS stima in più di 1,5 miliardi le persone nel mondo colpite da problemi uditivi: circa 7 milioni solo in Italia. Segnala disabili.com

Cerca Video su questo argomento: Diabete 232 Pandemia Silenziosa