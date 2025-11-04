Doccia fredda nell’ Asst Bergamo Ovest: il direttore generale Giovanni Palazzo ha rassegnato, a circa due anni dalla nomina, le proprie dimissioni. Una scelta di natura “ tecnica ” dovuta alla sua esclusione dall’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale: prerequisito obbligatorio per il ruolo. Il suo nome, infatti, non era presente nell’aggiornamento del 25 settembre. Il tutto nascerebbe dalla mancata trasmissione via pec della documentazione richiesta per il rinnovo dell’idoneità all’albo, obbligatorio dal 2018 come parte della riforma Madia. Una dimenticanza formale, certo, ma che ha di fatto impedito all’ormai ex direttore generale la permanenza nel ruolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Il dg Giovanni Palazzo si dimette: commissariata l’Asst Bergamo Ovest. Al timone Rosetta Gagliardo