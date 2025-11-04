Il derby di De Zerbi | un cuore bresciano che sfida l’Atalanta in Champions League
Domani sera (mercoledì 5 novembre) l’ Atalanta sarà di scena nella suggestiva cornice del ‘Velodrome’ per affrontare il Marsiglia in occasione della quarta giornata della fase campionato della Champions League 202526. Un mese e mezzo dopo il pesante ko di Parigi contro il PSG, la Dea torna nuovamente in Francia per disputare la sua seconda esterna nel contesto della massima rassegna continentale. L’OM, che si presenta all’appuntamento con un tre punti, ossia uno in meno rispetto ai quattro incamerati sin qui dall’Atalanta, è allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano. Un allenatore giovane ma ormai affermato che, dal canto suo, vive con particolare attesa il faccia a faccia contro i bergamaschi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Matteo Genoese-Zerbi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
? Sono ore di riflessione in casa Sampdoria sul futuro di Massimo Donati, dopo la sconfitta per 3-1 nel derby contro la Virtus Entella I blucerchiati sono fermi al diciottesimo posto in classifica, a quota 5 punti dopo 8 partite - facebook.com Vai su Facebook
De Zerbi: "Nel calcio chi decide non ha mai giocato o allenato" - Un Roberto De Zerbi a cuore aperto, un’intervista di quelle che ormai si vedono raramente, nella quale emerge prima di tutto l’uomo e poi il professionista. Come scrive tuttosport.com
Marsiglia, De Zerbi sotto attacco dopo l'ultimo flop. Bordata di Dugarry: “Non è ancora un grande allenatore” - L'affondo dell'ex Milan Dugarry ai danni del tecnico dell'Olympique Marsiglia. Lo riporta sport.virgilio.it
De Zerbi torna al successo, L'Equipe in prima pagina: "L'OM ritrova il cuore" - La squadra di Roberto De Zerbi espugna il campo del Lens e conquista tre punti importanti. Segnala tuttomercatoweb.com