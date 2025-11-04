Domani sera (mercoledì 5 novembre) l’ Atalanta sarà di scena nella suggestiva cornice del ‘Velodrome’ per affrontare il Marsiglia in occasione della quarta giornata della fase campionato della Champions League 202526. Un mese e mezzo dopo il pesante ko di Parigi contro il PSG, la Dea torna nuovamente in Francia per disputare la sua seconda esterna nel contesto della massima rassegna continentale. L’OM, che si presenta all’appuntamento con un tre punti, ossia uno in meno rispetto ai quattro incamerati sin qui dall’Atalanta, è allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano. Un allenatore giovane ma ormai affermato che, dal canto suo, vive con particolare attesa il faccia a faccia contro i bergamaschi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Il derby di De Zerbi: un cuore bresciano che sfida l’Atalanta in Champions League