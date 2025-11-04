il delitto di colorio di balze conferenza di gian marco burioni

Giovedì sera, alle 21, nella sala convegni di Palazzo del Capitano, a Bagno di Romagna, Gian Marco Burioni terrà una conferenza su ’Il delitto di Colorìo di Balze di Verghereto. Crimini e processi nel Granducato di Toscana’. La serata fa parte della rassegna ’Tra Cielo e Terra 2025’, ciclo di conferenze a tema storico, naturalistico, scientifico e letterario, promossa dall’associazione culturale ’La Compagnia di Gnomo Mentino’, in collaborazione col Centro Turistico Valbonella e col patrocinio e il contributo del Comune di Bagno. "Nel 1668, un crimine efferato si consumò in uno dei luoghi più isolati del Comune di Verghereto – ricordano i promotori della serata –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

