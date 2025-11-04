Il decoro della carica e Lele Mora Scintille tra Fagnani e Pivetti

Scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti, sullo sfondo le vicende giudiziarie e processuali, ma poi anche la politica fino alle discusse esperienze televisive segnate da un netto cambio di look e immagine. Fagnani chiede: "Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?". "In cosa? Le circostanze erano diverse" risponde con malcelato nervosismo Pivetti. "Ma non ha fatto un talk. Si è vestita da cat woman e ha fatto foto con Costantino Vitagliano. Nulla di male, ma è legittima la domanda" chiarisce Fagnani. "Com'è entrata nella scuderia di Lele Mora? " chiede la giornalista. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Il decoro della carica" e Lele Mora, Scintille tra Fagnani e Pivetti

News recenti che potrebbero piacerti

Un capolavoro d’altri tempi: questo raffinato segnatempo in platino custodisce un movimento a carica manuale, da ricaricare quotidianamente. Il quadrante rettangolare, incorniciato da un elegante decoro in platino, è impreziosito da una cascata di diamanti p - facebook.com Vai su Facebook

Belve, scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti: "Il decoro della carica..." - Scintille tra Francesca Fagnani e Irene Pivetti, sullo sfondo le vicende giudiziarie e processuali, ma poi anche la politica fino alle discusse ... Scrive iltempo.it

Irene Pivetti, scontro con Francesca Fagnani a Belve: la domanda scomoda sulla tv e Lele Mora e la risposta al veleno - Dalle vicende giudiziarie al passato politico, fino ai cambi di look e ... Riporta msn.com