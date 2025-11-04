Il Daily Mail – Stranger Things Millie Bobby Brown denuncia molestie da parte di David Harbour
Millie Bobby Brown presentò un lungo reclamo puntando l'indice per bullismo e molestie sul set contro David Harbour, l'attore che interpreta il suo patrigno. 🔗 Leggi su Golssip.it
la Repubblica. . Millie Bobby Brown “bullizzata” da David Harbour. Bufera alla vigilia del lancio della quinta e ultima stagione di Stranger Things. Secondo documenti visionati dal Daily Mail, prima dell'inizio delle riprese delle otto puntate che andranno in onda - facebook.com Vai su Facebook
Il Daily Mail (link dell'articolo nel primo commento) parla di trattativa tra Christian #Horner e la #Ferrari. L'eventuale approdo del manager inglese, uno dei team principal più vincenti nella storia della #F1 che ha portato la Red Bull sul tetto del mondo del motor - X Vai su X