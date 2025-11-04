La generosità dei visitatori alla mostra di Alta Bigiotteria, ospitata alla Galleria Civica “Alda Costa” dall’11 al 19 ottobre scorsi, ha permesso di devolvere un’importante somma al Service Cani Guida del Lions Club. Questa la finalità benefica dell’iniziativa, che ha permesso di ammirare gli splendidi monili, frutto della passione e della creatività di Giuseppe Buraschi che, con la collaborazione di Valeria Celati, Pro Loco Copparo e il patrocinio del Comune, ha curato l’esposizione che ha avuto un riscontro assolutamente positivo. Ammonta, infatti, a 1.850 euro l’ammontare delle offerte liberamente lasciate dai visitatori e che ieri, nella sala consiliare della residenza municipale, sono stati consegnati nelle mani del presidente del Lions Club di Copparo Marcello Chiozzi, alla presenza del sindaco Fabrizio Pagnoni che ha espresso il proprio ringraziamento al sodalizio "per le tante iniziative organizzate sul territorio, che l’amministrazione comunale è sempre ben lieta di sostenere, in particolar modo se si tratta di eventi benefici come quello che abbiamo recentemente apprezzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cuore di Copparo per aiutare i non vedenti