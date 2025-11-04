Il crowdfunding torna protagonista con Insieme riconosciamo il valore
In un contesto sociale ed economico in continua evoluzione, supportare chi lavora quotidianamente per migliorare la vita delle persone è una responsabilità sempre più urgente. Per questo motivo BCC Bergamasca e Orobica rinnova per il terzo anno consecutivo il proprio impegno al fianco del terzo settore con la nuova edizione dell’iniziativa “Insieme riconosciamo il valore”, realizzata in collaborazione con Ginger Crowdfunding. L’obiettivo? Accompagnare le organizzazioni del territorio in un percorso di crescita concreto, dotandole di strumenti innovativi come il reward-based crowdfunding, capaci di trasformare idee di valore in progetti realizzati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
