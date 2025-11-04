A Lecco c’è un antico palazzo oggi museo che si chiama Palazzo delle Paure, i turisti d’acqua dolce regolarmente giudicano, dal nome, che fosse una prigione. No, era l’ufficio delle imposte, il vero luogo di terrore degli italiani. I turisti di Roma, ammesso che abbiano contezza dei luoghi in cui sciamano, pensano al massimo che la Torre dei Conti fosse la ragioneria comunale di Romolo e Remo. Invece era la torre dei Conti di Segni, quando si godevano il papato (Leone X dixit) con il loro parente Innocenzo III. Inutile erudizione da web, ma solo per dire che il crollo, il crollo inaspettato o temuto o atteso di un pezzo del nostro patrimonio storico o architettonico o paesaggistico è la cifra, la vera e tragica e unica cifra, della nostra consapevolezza nazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il crollo, l’unica vera misura morale degli italiani