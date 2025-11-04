Il crollo di Tor de’ Conti e il problema degli spazi di Roma lasciati in abbandono

Non solo i romani, non solo gli italiani: in tutto il mondo, tante persone sono rimaste toccate dal crollo di una porzione della medievale Tor de’ Conti, nel cuore dei Fori Imperiali, nel pieno centro di Roma, nel quale un operaio è rimasto ucciso travolto dalle macerie. Su quali siano le ragioni che hanno portato a questo tragico episodio è inutile fare congetture: provvederà chi di competenza attraverso le necessarie indagini. Questo, però, non esula da una riflessione più ampia, da un problema di Roma che questo crollo, più o meno direttamente, mette in evidenza. Tor de’ Conti era coinvolta in un’operazione di restauro che la avrebbe valorizzata: grazie a uno stanziamento di fondi del PNRR era in corso un restauro che l’avrebbe dovuta trasformare in un centro per servizi a supporto dell’area archeologica dei Fori Imperiali, in mezzo alla quale si trova. 🔗 Leggi su Tpi.it

