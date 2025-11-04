Il crollo della Torre dei Conti e la morte di Octay Stroici ci dicono che la sicurezza sul lavoro è ancora un'emergenza
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della morte di Octay Stroici, l'operaio ucciso dal crollo della Torre dei Conti e della sicurezza sul lavoro, che in Italia continua a rimanere un'emergenza fortissima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
