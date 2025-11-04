Il crollo della Torre dei Conti e il tweet pavloviano di Salvini

C’è un momento, nella comunicazione di Matteo Salvini, che precede ogni verifica, ogni cautela e ogni senso della misura: quello in cui il dito parte. È un riflesso pavloviano, quasi una contrazione muscolare: accade qualcosa, e il ministro subito  twitta. Il salvataggio, la tragedia, l’arresto, l’indignazione del giorno: tutto serve a rinnovare il contatto quotidiano con il proprio pubblico. L’ultimo esempio, quello dell’operaio estratto vivo dalle macerie della Torre dei Conti e morto poco dopo, è solo l’ennesimo caso in cui la realtà ha la cattiva abitudine di correggere la narrativa. Il tweet di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

