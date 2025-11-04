Il controllo dei requisiti nell' affidamento dei contratti pubblici | giornata di formazione per i dipendenti di 3 Comuni

Il controllo sui requisiti di partecipazione ed esecuzione nell'affidamento dei contratti pubblici. È stato questo il tema principale della seconda giornata formativa delle cinque organizzate per i dipendenti dei Comuni di Casaluce, Casagiove e San Prisco. Ospitata ancora nella sala consiliare di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

Terra per rafforzare il team giovane e motivato a Bolzano, ricerca un COLLABORATORE UFFICIO CONTROLLO QUALITÀ (m/f/d) REQUISITI Laurea o/o Master in industria alimentare o scienze agrarie, o, in alternativa esperienza lavorativa nell’implementazio - facebook.com Vai su Facebook

"Diritto alla salute a rischio e ritardi nell'affidamento del trasporto pubblico" - "Evidenti criticità, a partire dai tempi delle liste d'attesa, per le quali il diritto alla salute dei cittadini umbri se già oggi è compromesso a breve rischia di essere sostanzialmente negato". Segnala rainews.it

La ripetizione dell’indebito e la tutela dell’affidamento incolpevole - Non è illegittima alla Costituzione l’omessa previsione dell'irripetibilità dell’indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente ... Secondo ipsoa.it

Affidamento: autovincolo come limite alla discrezionalità amministrativa - (Laboratorio Analisi Microbiologiche e Chimiche, di seguito anche “ricorrente” o “L. Secondo diritto.it