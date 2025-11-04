Il comune paga gli extra costi per i Campi Nike ma restano gravi criticità irrisolte
I Commissari che guidano il Comune di Caserta sbloccano l'iter che porta al saldo degli extra-costi sostenuti dalla ditta che si è occupata del rifacimento dei Campi Nike nel 2021.Antonio Cioffi del movimento Caserta Decide segue da allora la vicenda: “Un intervento che mostrò subito lacune. 🔗 Leggi su Casertanews.it
