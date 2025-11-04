Il Comune di Fiumicino celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Fiumicino, 4 novembre 2025 – In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate, il Comune di Fiumicino ha reso omaggio ai caduti di tutte le guerre con la tradizionale deposizione delle corone d’alloro presso i monumenti commemorativi del territorio. Le cerimonie si sono svolte alla presenza delle autorità militari, civili e religiose.?L’assessore Stefano Costa ha preso parte alla commemorazione di Fiumicino in Piazza Grassi, mentre a Maccarese la deposizione è avvenuta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, e a Palidoro ha presieduto la vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
