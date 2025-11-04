Inutile perdere tempo a parlare del trio dell’Ave Maria, e cioè di Tambone, Maretto e Bucarelli, perché il campo parla chiaro anche negli atteggiamenti che hanno i tre. Si vede che è una specie di falange macedone, il basamento su cui poggia il successo della formazione di Leka. Che non è Obradovic, ma sicuramente qualche merito gli va riconosciuto. Ma la gara di Cremona ha messo in luce, anche se non ce n’era bisogno, la prestazione di Bertini che sta salendo di tono gara dopo gara. Atleticamente non ha nulla da invidiare a nessuno. In fase difensiva è un molosso che azzanna le caviglie, ed in fase di attacco, senza strafare, è sempre presente anche nelle conclusioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - IL COMMENTO. Bertini la vera sorpresa: "Può reggere anche l’A1»