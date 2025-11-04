Il comitato Mare Nord chiede più investimenti | Non bastano 150mila euro per via Del Prete

Il Comitato Mare Nord chiede più investimenti in zona a mare e dopo l’assemblea pubblica con l’amministrazione comunale presenta altre richieste su arredi e viabilità: "Non bastano i 150mila euro programmati dall’amministrazione comunale per via Del Prete ed il rifacimento dei suoi marciapiedi tramite la tassa di soggiorno – dice Alberta Molari, presidente Comitato Mare Nord (nella foto) – Urgono altri interventi e più arredi urbani proprio per la zona a mare che è il fulcro del nostro turismo, chiediamo di investire ancora più risorse provenienti dalla tassa di soggiorno che deriva in gran parte proprio dalle attività turistiche che insistono appunto in zona a mare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

