Il comandante provinciale dei carabinieri di Trieste in visita alla sede della Bazzara Caffè
Il colonnello Gianluca Migliozzi, comandante provinciale dei Carabinieri di Trieste, ha visitato la sede della società Bazzara, importante realtà triestina operante nel settore caffeicolo: un momento di dialogo e condivisione, durante il quale l’azienda ha voluto esprimere la propria profonda. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
