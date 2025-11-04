Il clamoroso ritorno di Roberto Donadoni | allenerà lo Spezia Chiamato da Stillitano grazie a un ricordo di 29 anni fa
Roberto Donadoni torna in panchina in Serie B: allenerà lo Spezia dopo l’esonero di Luca D’Angelo. Un rientro a sorpresa per l’ ex Ct della nazionale italiana: la sua ultima esperienza da allenatore è datata infatti 2020, in Cina, allo Shenzen. Per Donadoni si tratta di un ritorno in Italia a distanza di sette anni: l’ultima avventura italiana risale infatti al 2018, in Serie A, con il Bologna. Una decisione sorprendente quella della proprietà americana dello Spezia, che dopo la sconfitta sul campo del Monza e il penultimo posto in classifica, ha deciso di esonerare l’allenatore Luca D’Angelo. Donadoni allo Spezia: il motivo della scelta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
