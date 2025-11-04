Il cielo di Tiepolo e il Giardino Mistico | il percorso tra arte e fede nella Chiesa degli Scalzi | VIDEO

Un viaggio unico tra arte e spiritualita?: la Chiesa degli Scalzi apre al pubblico la possibilità di salire sull’impalcatura del restauro e ammirare da vicino la Gloria di Santa Teresa d’Avila di Giambattista Tiepolo, il capolavoro settecentesco custodito nella Cappella di Santa Teresa.Si tratta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

27/10/25. Foglietto parrocchiale della XXX domenica del Tempo ordinario (26/10/25) della CCS di Ca' Tiepolo e parrocchie collegate - facebook.com Vai su Facebook

Aule a cielo aperto nel giardino "restaurato" - Ha ritrovato tutto il suo splendore e ha acquisito anche nuove funzioni il giardino interno alla sede centrale di corso Gramsci del liceo Forteguerri di Pistoia, che adesso dispone anche di tre aule ... lanazione.it scrive

Giardino Astronomico Ecco il nuovo laboratorio a cielo aperto - Un nuovo spazio di apprendimento, un laboratorio attrezzato a cielo aperto per consolidare le conoscenze, sviluppare nuove competenze e vivere lo spazio scolastico a 360 gradi. Da lanazione.it