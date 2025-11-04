Il Chelsea di Maresca ha trovato l’antidoto alle palle inattive | svuotare la propria area di rigore davanti al portiere Times

Il Chelsea ha battuto il Tottenham 1-0 grazie a una prestazione dominante del portiere Robert Sánchez decisivo nel neutralizzare tutte le palle inattive. Il portiere spagnolo ha comandato l’area con sicurezza, sostenuto dal lavoro tattico dell’allenatore dei calci piazzati Bernardo Cueva. Gli uomini di Maresca, spesso fragili su situazioni da f ermo, hanno mostrato notevoli progressi difensivi. Il Tottenham, invece, è apparso privo di idee e ha chiuso con un dato di expected goals di appena 0.05, il più basso dal 2012. Una vittoria che rilancia il Chelsea e accende i dubbi sulla squadra di Frank. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Chelsea di Maresca ha trovato l’antidoto alle palle inattive: svuotare la propria area di rigore davanti al portiere (Times)

