Il caso Saletta Reale Restaurata ma chiusa L’appello | Apriamola
La Saletta Reale deve essere restituita ai cittadini monzesi e ai visitatori della città. "Dopo essere stata restaurata dall’ Associazione Amici dei Musei a cura di Livia Porta – ricorda Raffaella Fossati, consigliera dell’Associazione Nuova architettura, già presidente de Gli amici dei Musei – la Saletta era aperta ai visitatori, utilizzata per concerti, della Fondazione Appiani, mostre, reading poetici e conferenze. La chiusura è un danno: non permette la circolazione dell’aria e porta umidità e muffe, dannose per i preziosi affreschi di Mosè Bianchi. Si tratta di un bene delicato e prezioso in uno spazio soggetto a inquinamento acustico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
