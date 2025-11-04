Il caso degli stagisti a Sky Sport che esultano in diretta al gol dell’Inter La lettera del direttore Ferri | Individuati e puniti mi sono stufato
Una scena durata diversi secondi e che in pochissimo tempo è diventata virale sui social. È il caso dei due stagisti di Sky Sport che hanno esultato al gol dell’Inter contro il Verona. Intorno alle 14:20 di domenica, infatti, il conduttore Luca Tommassini stava raccontando il gol dell’Inter all’ultimo minuto contro il Verona, quando alle sue spalle due stagisti si sono lasciati andare a un’esultanza ricca di entusiasmo, abbracciandosi e saltando. Una scena perfettamente visibile in tv, visto il vetro trasparente: lo stesso Tommassini si è accorto del gesto e in tv ha trattenuto a stento una risata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Sky Sport, la lettera del direttore Federico Ferri dopo il caso degli stagisti finiti in onda mentre esultavano al gol dell'Inter: "Cari colleghi, oggi la redazione si è resa protagonista di una scena indegna della nostra professione e del prestigio e della serietà che c - X Vai su X
Caso Sky Sport 24: Esultano per il gol dell'Inter durante il TG, il direttore Federico Ferri interviene. Stagisti a casa e provvedimenti interni. Massima serietà e imparzialità. #SkySport #Inter #Verona #Giornalismo #NotizieFlash #TG - facebook.com Vai su Facebook
Richiamo del direttore di Sky Sport dopo l’esultanza per l’Inter: “Vediamo se così vi entra in testa” - La lettera del direttore, Federico Ferri, rivolta alla redazione dopo l'episodio andato in onda domenica pomeriggio: "La terzietà, l’imparzialità ... Segnala fanpage.it
Sky, caso stagisti interisti. Ferri: “Scena indegna. Vediamo se vi entra in testa che…” - Due membri della redazione di Sky Sport sono stati sorpresi a esultare per il gol segnato dall’Inter. msn.com scrive
Sky, sospesi per una settimana i due stagisti "tifosi" - Nessun allontanamento definitivo per i due apprendisti giornalisti sorpresi dalle telecamere a esultare per il gol decisivo dei nerazzurri a Verona durante il telegiornale. Segnala msn.com