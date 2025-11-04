Il caso degli stagisti a Sky Sport che esultano in diretta al gol dell’Inter La lettera del direttore Ferri | Individuati e puniti mi sono stufato

Una scena durata diversi secondi e che in pochissimo tempo è diventata virale sui social. È il caso dei due stagisti di Sky Sport che hanno esultato al gol dell’Inter contro il Verona. Intorno alle 14:20 di domenica, infatti, il conduttore Luca Tommassini stava raccontando il gol dell’Inter all’ultimo minuto contro il Verona, quando alle sue spalle due stagisti si sono lasciati andare a un’esultanza ricca di entusiasmo, abbracciandosi e saltando. Una scena perfettamente visibile in tv, visto il vetro trasparente: lo stesso Tommassini si è accorto del gesto e in tv ha trattenuto a stento una risata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

