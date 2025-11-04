Il casino a Sky Sport per l’esultanza degli stagisti interisti Il direttore Ferri | scena indegna del prestigio e della serietà di Sky

Ilnapolista.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È successo un casino domenica a Sky Sport. Due stagisti hanno esultato al gol dell’Inter contro il Verona e il video ha fatto il giro del web. Con conseguenze e commenti facilmente immaginabili. È intervenuto il direttore Federico Ferri con una lettera che non riguarda solo i due stagisti m è un ammonimento per l’intera redazione e secondo noi anche per la categoria perché riguarda tutti noi. Del resto oggi le tribune stampa sono più o meno delle curve. Tra dieci anni, con gli ultimi giornalisti andati in pensione, potremo eliminare il più o meno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il casino a sky sport per l8217esultanza degli stagisti interisti il direttore ferri scena indegna del prestigio e della seriet224 di sky

© Ilnapolista.it - Il casino a Sky Sport per l’esultanza degli stagisti interisti. Il direttore Ferri: “scena indegna del prestigio e della serietà di Sky”

Contenuti che potrebbero interessarti

casino sky sport l8217esultanzaIl casino a Sky Sport per l’esultanza degli stagisti interisti. Il direttore Ferri: “scena indegna del prestigio e della serietà di Sky” - La lettera del direttore di Sky Sport Federico Ferri dopo l'esultanza dei 2 stagisti interisti: ogni giornalista sportivo dovrebbero leggerla ... Si legge su ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Casino Sky Sport L8217esultanza