È successo un casino domenica a Sky Sport. Due stagisti hanno esultato al gol dell’Inter contro il Verona e il video ha fatto il giro del web. Con conseguenze e commenti facilmente immaginabili. È intervenuto il direttore Federico Ferri con una lettera che non riguarda solo i due stagisti m è un ammonimento per l’intera redazione e secondo noi anche per la categoria perché riguarda tutti noi. Del resto oggi le tribune stampa sono più o meno delle curve. Tra dieci anni, con gli ultimi giornalisti andati in pensione, potremo eliminare il più o meno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il casino a Sky Sport per l’esultanza degli stagisti interisti. Il direttore Ferri: “scena indegna del prestigio e della serietà di Sky”