Il caschetto trionfa sul white carpet dei CFDA Fashion Awards | dalla Watts a Naomi Campbell passando per Ciara

D ue Naomi, due bob differenti. Naomi Watt e Naomi Campbell hanno scelto lo stesso bob, più corto dietro e più lungo davanti, sul red carpet, o meglio white carpet, dei CFDA Fashion Awards. Quello della Watts è leggermente ondulato mentre il caschetto della Venere Nera ha uno styling a piombo ed è leggermente più lungo. Da copiare. L’attrice Naomi Watts riceve una stella sulla Walk of Fame a Hollywood X Leggi anche › “Boho bob”: il caschetto bohemienne per l’autunno 2025 CFDA Fashion Awards, “vince” il caschetto. Il French bob rivisitato di Naomi Watts. Il 3 novembre a New York è la serata dei CFDA Fashion Awards, i premi alla moda americana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

