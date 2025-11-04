Una mattinata di sport, impegno e consapevolezza. Protagonisti ieri mattina l’assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni, e il campione olimpico, Gregorio Paltrinieri, che al Liceo Tassoni di Modena hanno incontrato oltre 90 studentesse e studenti di tre classi dell’Istituto. È stato un momento di confronto e ispirazione rispetto al legame sport–ambiente e sull’importanza di tutelare il mare Adriatico, "risorsa preziosa per un turismo sempre più sostenibile e destinazione sempre più plastic free grazie alle politiche regionali". Gli studenti hanno partecipato con attenzione e condiviso i messaggi lanciati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il campione Paltrinieri al Tassoni. Confronto con 90 studenti: "Insieme tuteliamo il mare"