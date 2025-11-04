Un riconoscimento che profuma di orgoglio, tradizione e futuro. Il Campaccio Cross Country, simbolo di San Giorgio su Legnano e fiore all’occhiello dell’atletica italiana, è stato premiato come “Evento sostenibile dell’anno” in occasione della convention nazionale degli Msa Awards, tenutasi a Pompei. A ritirare il premio è stato Tito Tiberti, meeting director del Campaccio e socio Msa – manager sportivi associati, che ha commentato con emozione: "Siamo solo una corsa campestre, ma per un giorno diventiamo la capitale mondiale del cross country. Questo riconoscimento celebra la nostra tradizione, il valore del volontariato e l’impegno per uno sport sempre più attento alla comunità e all’ambiente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Campaccio premiato “evento green”