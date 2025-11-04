Il Campaccio premiato evento green
Un riconoscimento che profuma di orgoglio, tradizione e futuro. Il Campaccio Cross Country, simbolo di San Giorgio su Legnano e fiore all’occhiello dell’atletica italiana, è stato premiato come “Evento sostenibile dell’anno” in occasione della convention nazionale degli Msa Awards, tenutasi a Pompei. A ritirare il premio è stato Tito Tiberti, meeting director del Campaccio e socio Msa – manager sportivi associati, che ha commentato con emozione: "Siamo solo una corsa campestre, ma per un giorno diventiamo la capitale mondiale del cross country. Questo riconoscimento celebra la nostra tradizione, il valore del volontariato e l’impegno per uno sport sempre più attento alla comunità e all’ambiente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Premio Evento Sostenibile Siamo orgogliosi di annunciare che il 68° Campaccio Cross Country Race è stato premiato agli #MSAAwards2025 come Evento Sostenibile dell’anno! Un riconoscimento che celebra la nostra tradizione, il valore del volontariat - facebook.com Vai su Facebook
Il Campaccio premiato “evento green” - Un riconoscimento che profuma di orgoglio, tradizione e futuro. Si legge su ilgiorno.it
World Athletics premia il 68° Campaccio come evento sostenibile di livello Bronze, primo cross al mondo - SAN GIORGIO SU LEGNANO – Il Campaccio Cross vince sempre e da sempre, anche dopo 68 anni sempre primi della classe, sempre con tanta energia, qualità organizzativa e soprattutto tanta passione che ... Da corrieredellosport.it