Il cammino delle donne
". Il coraggio di esistere" è il tema proposto alla cittadinanza da Auser-Associazione per l’invecchiamento attivo in un incontro che si terrà nella sala del Gonfalone della Provincia di Prato venerdì 21 novembre alle 16 in occasione delle iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne. Argomenti al centro dell’attenzione: valori e disvalori nelle relazioni, coraggio, consapevolezza, racconti e letture di ieri e di oggi. Interverranno Antonio Potenza, presidente Auser Prato; Teresa Paladin, coordinatrice Auser Prato; Assunta Maria D’Angelo, presidente circolo Anna Fondi; gli studenti dell’istituto Copernico; Francesca Ranaldi, presidente associazione La Nara; Francesca Muzi, filosofa e counselor; Grazia Tempesti, coordinamento donne Spi-Cgil; Daniela Tinghi, vicepresidente Auser regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
