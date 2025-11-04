Il ’Cal’ alla Regione | Sicurezza più fondi

Il Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria (Cal) ha espresso parere favorevole sull’ Atto di programmazione in materia di sicurezza urbana 2025-2026, con alcune osservazioni e raccomandazioni. In particolare auspica che l’ Assemblea legislativa indirizzi la Giunta a incrementare nei prossimi bilanci le risorse destinate alla sicurezza urbana. Inoltre raccomanda di riservare particolare attenzione nei bandi futuri ai piccoli Comuni e alle loro forme associative, anche al fine di promuovere la creazione di reti di sicurezza tra territori vicini. Ieri, infatti, la Prima commissione dell’Assemblea legislativa, ha approvato, con i voti a favore della maggioranza e con l’astensione della minoranza, il provvedimento che revede di dare continuità agli impegni assunti con i Patti per la sicurezza di Perugia e Terni, con un contributo annuale di 35mila e 25mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ’Cal’ alla Regione: "Sicurezza, più fondi"

